"Ведомости": новые правила таможенного оформления товаров могут доработать

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Консультативного совета по иностранным инвестициям по совершенствованию налогового и таможенного законодательства и администрирования направила письмо замминистру финансов Алексею Сазанову с предложением доработать правила таможенного оформления продукции. Об этом в пятницу сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документ.

Речь идет о вступившем в силу в июле приказе Минфина, регламентирующего компетенции таможенных органов. Новый закон расширил перечень кодов товаров, которые необходимо оформлять на постах Центральной акцизной таможни (ЦАТ). Согласно письму, с которым ознакомилась газета, в расширенный перечень вошли такие категории товаров, как пищевое сырье и ингредиенты, детское, лечебное и профилактическое питание, лекарства, не являющиеся подакциазными.

В свою очередь, Ассоциация международных фарпроизводителей в письме министру финансов Антону Силуанову указала, что посты ЦАТ не обладают лицензией на хранение лекарств, в то время как фармпрепараты, согласно установленным Минздравом правилам, требуется хранить в определенных условиях.

Кроме того, из-за небольшого количества специализированных постов и их удаленности от традиционных маршрутов увеличилась нагрузка на импортеров и таможенных работников, в результате чего скорость обработки товаров значительно упала, а на таможне образовались очереди, сообщает "Ведомостям" представитель ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК. По словам источника, теперь оформление товара занимает около 5-7 дней вместо одного дня.

Ранее "Ведомости" сообщали, что в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), несмотря на то, что они не являются подакцизными, попали пульты ДУ для телевизоров и другие устройства.