Почта Mail.ru внедрит обновленную технологию для борьбы с фишинговыми письмами

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Почта Mail.ru представила обновленную технологию для борьбы с фишинговыми письмами, которую внедрят в сервис. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Почта Mail.ru представила обновленную технологию борьбы с фишинговыми письмами. В рамках существующей комплексной защиты пользователей от спама сервис будет дополнительно предупреждать в случае, если у системы возникнут минимальные подозрения о наличии сомнительного контента. Владелец аккаунта, в свою очередь, сможет прочитать такое письмо и, нажав кнопку "Заблокировать" на специальной всплывающей плашке, оградить себя и других пользователей от мошенников", - сообщили в компании.

В пресс-службе добавили, что данная технология представляет собой сложную систему машинного обучения. Теперь помимо основного многоуровневого анализа писем на спам, если сервис распознает содержание письма и найдет в нем минимальную угрозу мошенничества, всплывающая плашка предупредит об этом владельца аккаунта. Он заранее будет осведомлен о возможной опасности и сможет более внимательно оценить содержание письма, осознавая риски перехода по ссылкам и предоставления запрашиваемой в письмах информации.

"После прочтения у пользователя будет возможность дать обратную связь системе безопасности сервиса. Он сможет нажать кнопку "Заблокировать", то есть пометить письмо как спам; перейти по ссылке "Подробнее о фишинге" и узнать, как работает технология защиты; или кликнуть на крестик, чтобы плашка не появлялась до повторного открытия письма", - пояснили в компании.