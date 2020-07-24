{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко поручила разработать законопроект о порядке внесения изменений в ЕГРН

В Совфеде отметили, что в законодательстве нет процедуры для исправления ошибок в реестре

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать законопроект, который определит процедуру внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Речь об этом зашла после того, как об этой проблеме заявил назначенный Совфедом в пятницу на должность судьи Верховного суда РФ Михаил Кротов при обсуждении его кандидатуры на пленарном заседании.

"К сожалению, здесь есть проблема. Законодатель не устранил процедуру внесения исправлений в единый государственный реестр недвижимости. Такой специальной процедуры, если там допущена ошибка, нет, но она, наверное, необходима", - сказал Кротов, отвечая на вопросы сенаторов.

"Михаил Валентинович сказал, что нужно законодательно урегулировать этот пробел. Займитесь разработкой такого проекта закона", - сказала Матвиенко, обращаясь к сенаторам.

Соответствующее поручение Совфед дал сенатору от Ярославской области Сергею Березкину, который задавал вопрос Кротову, а также комитетам по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, делам Севера и конституционному законодательству и госстроительству.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Ростехнадзор выявил нарушения на объектах капстроительства анодной фабрики "Русала"
Общая сумма штрафов составила 200 тыс. рублей, отмечает Ростехнадзор
Читать полностью