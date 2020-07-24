Матвиенко поручила разработать законопроект о порядке внесения изменений в ЕГРН

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать законопроект, который определит процедуру внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Речь об этом зашла после того, как об этой проблеме заявил назначенный Совфедом в пятницу на должность судьи Верховного суда РФ Михаил Кротов при обсуждении его кандидатуры на пленарном заседании.

"К сожалению, здесь есть проблема. Законодатель не устранил процедуру внесения исправлений в единый государственный реестр недвижимости. Такой специальной процедуры, если там допущена ошибка, нет, но она, наверное, необходима", - сказал Кротов, отвечая на вопросы сенаторов.

"Михаил Валентинович сказал, что нужно законодательно урегулировать этот пробел. Займитесь разработкой такого проекта закона", - сказала Матвиенко, обращаясь к сенаторам.

Соответствующее поручение Совфед дал сенатору от Ярославской области Сергею Березкину, который задавал вопрос Кротову, а также комитетам по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, делам Севера и конституционному законодательству и госстроительству.