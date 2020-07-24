СФ одобрил закон, снимающий ограничения по срокам поправок в налоговый и бюджетный кодексы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, снимающий прописанные в Бюджетном кодексе РФ ограничения на принятие поправок в налоговое и бюджетное законодательство, увязанные со сроками внесения проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и трехлетний плановый период, а также предусматривающий меры поддержки региональных бюджетов. Документ инициирован правительством РФ.

Согласно действующим нормам Бюджетного кодекса, законы, меняющие налоговое законодательство или регулирующие бюджетные правоотношения, которые приведут к изменению доходов бюджета, должны быть приняты до дня внесения в Госдуму бюджета на трехлетку. Таким образом, все налоговые и бюджетные законы, которые вступят в силу в текущем году, должны быть внесены не позднее 1 октября предшествующего года (до 1 октября в Госдуму вносится очередной проект трехлетнего федерального бюджета). Закон признает эти статьи утратившими силу. Кроме того, предусматривается, что бюджетный прогноз вносится в Госдуму вместе с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

"Предлагаемые изменения направлены на дальнейшее совершенствование норм, устанавливающих ограничения по срокам внесения в законодательство о налогах и сборах и в бюджетное законодательство изменений, приводящих к изменению доходов бюджетов бюджетной системы РФ, своевременного учета таких изменений в законах (решениях) о соответствующих бюджетах бюджетной системы на очередной финансовый год и на плановый период", - говорится в пояснительной записке к закону.

Бюджетный кодекс также дополняется новыми основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения в бюджет РФ. Таким основанием будет возможность перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию гособоронзаказа в целях обеспечения госпрограммы вооружения в соответствии с законами, решениями президента и правительства РФ, а также решениями госзаказчиков в случаях, установленных правительством РФ. Еще одним основанием станет перераспределение средств для госзакупок (при осуществлении централизованной закупки).

В систему налоговых доходов бюджетов субъектов РФ войдут доходы от акцизов на виноматериалы, виноградное, фруктовое сусло (они будут зачисляться по нормативу 100%). С 1 июля 2020 г. дифференцированные нормативы распределения региональной доли акцизов на средние дистилляты между субъектами РФ будут утверждаться в федеральном бюджете.

Соглашения о субсидиях

Законом предусмотрена возможность заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям (кроме госкорпораций) на срок, превышающий период бюджетного планирования.

"Данная мера создаст условия для заключения соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям в целях достижения результатов проектов, в том числе федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, на весь срок их реализации", - поясняют авторы документа. Кроме того, вводятся обязательные условия предоставления субсидий для юридических лиц (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальных предпринимателей и физлиц. Аналогичные положения уже действуют в отношении коммерческих компаний.

Закон предусматривает осуществление участниками бюджетного процесса операций при исполнении договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) других объектов недвижимости путем зачисления средств на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке в сфере жилищного строительства.

С 1 июля 2019 года использование счетов эскроу стало единственно возможным механизмом привлечения средств для долевого строительства, однако у регионов и муниципальных образований в настоящее время нет возможности работать с этим видом банковских услуг. После принятия поправок в Бюджетный кодекс они смогут перечислять бюджетные деньги на счета эскроу в один из уполномоченных банков для расселения аварийных домов и обеспечения квартирами нуждающихся граждан.