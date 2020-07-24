Глава Карелии поручил подготовить программу развития новых арктических районов

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Карелии разработают комплексную программу развития трех новых арктических районов республики, включающую ремонт дорог, расселение аварийного жилья, развитие медицины и другие социально-экономические сферы. С готовыми предложениями региональное правительство намерено обратиться в федеральный центр, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам первого заседания проектного офиса по развитию арктических территорий в Карелии.

Тринадцатого июля президент РФ Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, связанных с Арктической зоной страны. Экономическая зона была расширена: в Карелии к Кемскому, Лоухскому и Беломорскому районам добавили Калевальский и Сегежский районы, а также город Костомукшу.

"Наша задача - подготовить комплексную программу развития наших арктических территорий, предусматривающую реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства, строительство дорог и мостов, расселение аварийного жилья, развитие медицины и образования, внутреннего туризма. Соответствующие предложения необходимо внести на федеральный уровень", - передает слова главы Карелии Артура Парфенчикова пресс-служба.

Руководитель республики также поручил собрать всю необходимую информацию для будущих инвесторов в новых арктических районах Карелии в инвестиционные паспорта. В них будет представлена информация о земельных участках, промышленных площадках и инфраструктурных объектах, которые могут быть интересны потенциальным резидентам Арктической зоны.

Для предпринимателей, которые готовы открыть свое дело в арктических района Карелии, будут доступны не только преференции, предписанные федеральными законами, но и региональные меры поддержки. Так, резидентов освободят на пять лет с момента получения прибыли от уплаты налога на прибыль в региональный бюджет, а затем еще на пять лет этот налог составит 5%.

"Что касается налога на имущество, также предлагаем первые пять лет его обнулять, а в последующие пять лет делать его 0,5%. Замечу, что сегодня обычная ставка - 2,2%", - отметил вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.