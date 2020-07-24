СФ одобрил закон о развитии магистральной инфраструктуры

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, направленный на оптимизацию процедур, включая проведение экологической экспертизы, при модернизации и расширении магистральной инфраструктуры.

Согласно закону, к объектам такой инфраструктуры относятся автомобильные дороги, мосты, железнодорожные объекты, морские и речные порты, искусственные земельные участки, аэродромы, транспортно-пересадочные узлы, инженерная инфраструктура, линии связи.

"Отсутствие в утвержденных документах территориального планирования сведений о размещении объектов инфраструктуры не является препятствием для подготовки и утверждения документации" по их планировке, говорится в тексте. При этом документация по планировке территории, которой предусматривается размещение объектов инфраструктуры федерального значения, до ее утверждения подлежит согласованию с властями субъекта РФ, на территории которого происходит строительство.

Если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на земельных участках, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения, за исключением государственных природных заказников, природных парков, памятников природы, ботанических садов и дендрологических парков, относящихся к особо охраняемым природным территориям регионального значения, то она подлежит согласованию с уполномоченным органом власти субъекта РФ и местного самоуправления.

Поправки также вносятся в закон об экологической экспертизе. В первую очередь из числа объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня исключается проектная документация объектов, которые строятся или реконструируются в границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. При этом до 31 декабря 2024 года оценка соответствия проектной документации на строительство и реконструкцию объектов, предназначенных для модернизации магистральной инфраструктуры в границах особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, осуществляется одновременно с госэкспертизой проекта в рамках Градостроительного кодекса РФ. В этом случае проведение федеральной государственной экологической экспертизы проектной документации объектов не требуется.

Экологи против

Ранее представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) направили письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой не одобрять закон, поскольку, по их мнению, он угрожает особо охраняемым природным территориям.

Матвиенко отметила, что всегда разделяет тревогу экологов, но призвала всех внимательно почитать закон, который по ее словам, крайне важен и необходим для ускоренного развития инфраструктуры России. Сенатор убеждена, что если не связать страну транспортной инфраструктурой, то невозможно будет в дальнейшем обеспечить ее прорывное экономическое развитие. Матвиенко рассказала, что закон будет распространяться только на важные инфраструктурные проекты, перечень которых утвердит правительство. Экологическая экспертиза, по ее словам, этим законом не отменяется.