Совфед одобрил закон о расширении перечня разрешенных валютных операций

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий перечень разрешенных валютных операций. Документ инициирован правительством РФ и подготовлен во исполнение утвержденного кабмином плана реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 года.

Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле дополняется новыми разрешенными случаями зачисления денежных средств на счета представительств или филиалов юридических лиц - резидентов, открытые в банках за пределами территории РФ. Речь идет о средствах, полученных от нерезидентов в качестве возврата сумм по некондиционным или неприобретенным товарам либо невыполненным или выполненным ненадлежащим образом услугам, в качестве возврата залогов по договорам аренды помещения, а также выплат по договорам продажи имущества представительства или филиала либо страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами.

Также закон устанавливает случаи, когда резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. Уточняется перечень местных расходов резидентов, которые оплачиваются нерезидентами в период строительства резидентами объектов на территориях иностранных государств. Документ также определяет случаи признания встречных обязательств с нерезидентами РФ - это наличие двусторонних договоров и проведение расчетов через специализированные расчетные организации, созданные международными организациями в области международных перевозок.

"Многие из участников международных транспортных организаций отказываются от заключения двусторонних договоров, мотивируя это наличием правил, принятых международными организациями в области международных перевозок, устанавливающих порядок проведения взаиморасчетов за международные перевозки и связанные с ними услуги. Вместе с тем создание специализированных расчетных организаций затруднено, так как такое решение должно быть принято единогласно, и, по мнению большинства участников, существующая организация расчетов является оптимальной", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим закон расширяет перечень разрешенных случаев зачета встречных требований с нерезидентами за международные перевозки и связанные с ними услуги, если расчеты между резидентами и нерезидентами соответствуют правилам международных организаций в области международных перевозок.

Закон также обязывает резидентов представлять налоговым органам отчеты о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов. Уточняется возможность проводить расчеты через счета, открытые не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка. Также устанавливается, что перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, утверждается ФНС России и размещается на ее официальном сайте в интернете.