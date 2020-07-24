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СФ обязал крупные торговые сайты-агрегаторы принимать к оплате карту "Мир"

Так, с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно под действие закона подпадут агрегаторы с объемом выручки свыше 30 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, согласно которому крупные торговые сайты-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате инструменты национальной системы платежных карт (НСПК) - карту "Мир".

В настоящее время законом "О защите прав потребителей" предусмотрено, что возможность приема национальных платежных инструментов должны иметь продавцы, выручка которых от реализации товара превышает 40 млн рублей. Закон обязывает с 1 ноября 2020 года владельцев агрегаторов (в случае использования ими в своей деятельности наличных расчетов) обеспечивать для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием карты "Мир" либо наличными деньгами по выбору потребителя.

При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно под действие закона подпадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 млн рублей с 1 июля 2021 года.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактной или нелегальной продукцией, используют только наличную валюту для расчетов с покупателями. Изменения в законодательстве приведут к тому, что подобные участники будут вынуждены уйти с рынка или же изменить бизнес-модель, что сократит объем теневого рынка и уменьшит количество контрафактной продукции, считают в правительстве.

Принятие закона будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, говорится в пояснительной записке.

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