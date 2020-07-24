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Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение со столицей Великобритании, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24".

"С 1 августа 2020 года Российская Федерация на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании, Лондон. <…> Это Турция, по Турции принято сразу два решения: с 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. И наконец, такой экзотический маршрут в Танзанию, Занзибар, который тоже был популярен у определенной категории наших граждан, здесь тоже возобновляется авиационное сообщение", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что Россия будет внимательно следить за эпидемической ситуацией во всех городах, с которыми будет возобновлено авиасообщение.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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