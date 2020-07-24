Сенатор предложил использовать модель изменений ВЭБ.РФ для других институтов развития

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Модель изменений в государственной корпорации ВЭБ.РФ можно использовать для "перезагрузки" других институтов развития, считает председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Ранее в пятницу Совет Федерации одобрил закон, предполагающий изменение порядка назначения председателя правления наблюдательного совета ВЭБ.РФ, а также закрепление полномочий нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете. Документ инициирован правительством РФ. Закон направлен на дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления ВЭБ.РФ. Включенные в него положения отвечают актуальным потребностям операционной деятельности ВЭБ.РФ и направлены на повышение эффективности государственной корпорации.

"ВЭБ.РФ прошел большой путь трансформации за последние два года, став одним из самых открытых институтов развития с явной и понятной стратегией деятельности. Сегодня это не только крупные инфраструктурные и промышленные проекты, но и развитие городов. За два года ВЭБ решил проблемы с капиталом, перестроил инвестиционный процесс, оптимизировал штатную структуру. Думаю, модель изменений в ВЭБе можно использовать для "перезагрузки" других институтов развития, которую планирует правительство РФ", - считает Артамонов.

Он отметил, что одобренные изменения в закон о ВЭБ.РФ завершают двухлетнюю трансформацию госкорпорации.

Документом уточнятся ряд полномочий наблюдательного совета ВЭБ.РФ, в том числе в части участия ВЭБ.РФ в проектах, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для российской экономики, что создаст дополнительные гарантии финансирования таких проектов из федерального бюджета.

Документ содержит нормы, направленные на совершенствование процедуры принятия решения по участию ВЭБ.РФ в реализации проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для российской экономики. Кроме того, уточняются основания привлечения ВЭБ.РФ для выполнения функций агента правительства России.

Ранее в пресс-службе ВЭБ.РФ пояснили, что правление госкорпорации будет по-прежнему самостоятельно принимать решения о финансировании инвестиционных проектов, участии в юридических лицах, оказании финансовой и гарантийной поддержки организациям группы. Эта работа будет вестись в рамках регулярного взаимодействия с новым рабочим органом ВЭБ.РФ - инвестиционным комитетом. Наиболее сложные сделки и проекты общегосударственного значения будут рассматриваться наблюдательным советом. Предполагается, что изменения повысят эффективность и самостоятельность ВЭБ.РФ, а также сократят сроки принятия решений. Если наблюдательный совет собирался один раз в квартал, то правление и инвестиционный комитет ВЭБ.РФ могут рассматривать вопросы чаще, уточнили в госкорпорации.