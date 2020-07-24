{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В АКРА заявили, что снижение ключевой ставки на 25 б.п. может быть последним в 2020 году

Согласно прогнозу агентства, квартальный ВВП к середине - концу 2021 года вернется к докризисным значениям даже при текущем уровне краткосрочных ставок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сегодняшнее снижение ключевой ставки ЦБ на 25 б.п. до 4,25% может быть последним в 2020 году, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Данное снижение может быть последним в 2020 году, что подтверждается сочетанием очень мягкого сигнала о возможности дальнейшего снижения в тексте пресс-релиза и прогноза по инфляции на конец 2021 года, достаточно близкого к целевому", - отмечают в организации.

Согласно прогнозу агентства, квартальный ВВП к середине - концу 2021 года вернется к докризисным значениям даже при текущем уровне краткосрочных ставок. Нормализацию денежно-кредитной политики аналитики ожидают на горизонте двух-трех лет. Ключевая ставка ЦБ РФ, по мнению экспертов, вернется в диапазон 5,5-6%, но не превысит 6%.

Банк России на заседании 24 июля снизил ключевую ставку на 25 б. п., до нового исторического минимума в 4,25% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года.

Теги
Россия
ЦБ не планирует отказываться от долгосрочных аукционов РЕПО на месяц и год
Набиуллина отметила, что ЦБ ввел эти инструменты, потому что банкам пришлось осуществлять большие реструктуризации кредитов
Читать полностью