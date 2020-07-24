В АКРА заявили, что снижение ключевой ставки на 25 б.п. может быть последним в 2020 году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сегодняшнее снижение ключевой ставки ЦБ на 25 б.п. до 4,25% может быть последним в 2020 году, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Данное снижение может быть последним в 2020 году, что подтверждается сочетанием очень мягкого сигнала о возможности дальнейшего снижения в тексте пресс-релиза и прогноза по инфляции на конец 2021 года, достаточно близкого к целевому", - отмечают в организации.

Согласно прогнозу агентства, квартальный ВВП к середине - концу 2021 года вернется к докризисным значениям даже при текущем уровне краткосрочных ставок. Нормализацию денежно-кредитной политики аналитики ожидают на горизонте двух-трех лет. Ключевая ставка ЦБ РФ, по мнению экспертов, вернется в диапазон 5,5-6%, но не превысит 6%.

Банк России на заседании 24 июля снизил ключевую ставку на 25 б. п., до нового исторического минимума в 4,25% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года.