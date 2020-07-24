В ДОМ.РФ заявили, что потенциал снижения ключевой ставки практически исчерпан

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Потенциал снижения ключевой ставки Центробанком уже практически исчерпан. При этом денежная политика Банка России обеспечит снижение рыночной ипотечной ставки до 7,5-7,8% в 2020 году, считают в ДОМ.РФ.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Снижение ставки ЦБ РФ означает смягчение кредитно-денежной политики и повышение доступности ипотеки.

"По нашей оценке потенциал снижения ключевой ставки в текущих условиях практически исчерпан. Ставка уже находится на исторических минимумах, что обеспечивает рекордно низкие ставки по ипотеке. Средняя ставка предложения по кредитам на рыночных условиях на новостройки по состоянию на 24 июля составляют 8,16%, на готовое жилье - 8,41%. Еще год назад ставки по ипотеке составляли не менее 10-10,5%", - приводятся в сообщении компании слова руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Как прогнозируют в ДОМ.РФ, средняя ставка по ипотеке в 2020 году составит 7,5-7,8%. Всего в текущем году будет выдано около 1,2 млн кредитов общей суммой до 3 трлн рублей, что соответствует уровню 2019 года. При этом в сегменте новостроек около 70% выдачи приходится на льготную программу ипотеки по ставке не более 6,5%.

"По оценкам ДОМ.РФ, вторая половина 2020 года является оптимальным временем для решения своего жилищного вопроса с использованием ипотечного кредитования - это связано как с ограниченным сроком действия программы субсидирования, так и возможностью изменения вектора денежно-кредитной политики в будущем", - отмечается в сообщении.