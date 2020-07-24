В ЦБ зафиксировали рост использования наличных в расчете компаний с работниками

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Предприятия в расчете с работниками стали больше использовать наличные, ЦБ мониторит ситуацию, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Вполне возможно, эту версию тоже рассматриваем, что предприятия в нынешних условиях для расчетов друг с другом, для расчетов со своими работниками стали больше использовать наличные. Эта ситуация требует дополнительного анализа, мы ее мониторим", - сказала она, говоря о причинах повышения в последнее время спроса на наличные.

Кроме того, на спрос на наличные оказывают влияние изменения в туристической отрасли, отметила Набиуллина. "Мы видим, что внешний туризм, поездки за рубеж падают, растет внутренний туризм. И часто он тоже сопряжен с тем, что люди при поездках в отпусках внутри страны снимают наличные, это один из факторов", - пояснила глава ЦБ.

Банк России в марте зафиксировал отток ликвидности из банков, который отчасти был связан с ростом спроса на наличные. Так, за март их объем в обращении вырос на 0,7 трлн рублей. При этом в уже в конце апреля спрос на наличные стал падать.