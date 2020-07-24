Миронов обвинил "Единую Россию" и ЛДПР в отказе проводить расследование о ценах на бензин

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Позиция думских фракций "Единая Россия" и ЛДПР не позволяет провести парламентское расследование по ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом в пятницу заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

8 июля он сообщил, что справороссы инициируют начало парламентского расследования по этой теме.

"Представители "Справедливой России" и КПРФ сделали это (поддержали инициативу - прим. ТАСС) в полном составе, а депутаты от "Единой России" и ЛДПР отказались. Теперь стало понятно, кто из парламентариев на чьей стороне, кто реально хочет добиться правды и навести порядок в этой сфере", - цитирует Миронова его пресс-служба.

По его словам, ситуация на рынке нефтепродуктов требует создания "новых инструментов законодательного контроля" над стоимостью топлива. "Цены растут из-за искусственно создаваемого дефицита топлива на внутреннем рынке", - считает политик.

Думская фракция "Справедливая Россия" сейчас насчитывает 23 депутата. Для начала парламентского расследования необходимо минимум 90 подписей - 20% от общего числа парламентариев нижней палаты.