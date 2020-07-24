Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на фоне обострения отношений между США и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в пятницу понизились на фоне обострения американо-китайских отношений.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones понизился на 163,26 пункта (-0,61%), до отметки 26 489,07. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 22,04 пункта (-0,68%), до отметки 3 213,62. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 157,71 пункта (-1,51%), до уровня 10 303,70.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на $0,54 до $41,29 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало сессии, решение Пекина закрыть американское консульство в Чэнду в ответ на решение Вашингтона закрыть китайское консульство в Хьюстоне "представляет собой еще один пример ухудшения отношений между двумя странами, которые и ранее соперничали по вопросам торговли, технологии, пандемии коронавируса и влияния в глобальном масштабе".

Со своей стороны телекомпания CNN отметила, что инвесторам "приходится учитывать существенные риски в условиях, когда американо-китайские отношения ухудшаются, а процесс восстановления экономической активности в США, похоже, застопорился". "Усиление напряженности в отношениях между США и КНР, а также информация о том, что процесс восстановления экономики затруднился в результате распространения коронавируса в ряде штатов представляют собой крайне неприятное сочетание для инвесторов", - отметила телекомпания.