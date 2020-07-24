Арбитраж ВТО признал обоснованными претензии России к ЕС по методике определения цены

ЖЕНЕВА, 24 июля. /ТАСС/. Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала обоснованными основные претензии России к Европейскому союзу по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер. Об этом свидетельствует опубликованный в пятницу итоговый доклад арбитров по данному спору, инициированному Москвой в мае 2015 года.

Как заявил журналистам, комментируя принятое решение, эксперт, хорошо знакомый с данной тяжбой, говоривший на условиях анонимности, третейская группа "поддержала жалобу России о том, что применяемая Европейским союзом "методология определения цены" в антидемпинговых расследованиях представляет собой нарушение правил ВТО".

Россия 7 мая 2015 года инициировала в ВТО спор с ЕС из-за введения Брюсселем пошлин для российских производителей сварных труб при одновременной отмене таких пошлин на импорт таких труб с Украины, а также введения антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония. Россия решила объединить свои претензии в один иск. Третейская группа для рассмотрения спора была создана в декабре 2016 года.