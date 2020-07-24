Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по "энергокорректировкам"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Третейская группа в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала Россию в споре с ЕС по "энергокорректировкам" и рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с правилами организации, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Отмечается, что министр экономического развития России Максим Решетников приветствовал выводы органа ВТО. "Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение. Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС", - подчеркнул министр.