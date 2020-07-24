Авиакомпания Nordwind увеличит количество рейсов из Калининграда в Казань

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind увеличит до трех в неделю количество рейсов из Калининграда в Казань, сообщила в пятницу журналистам ведущий специалист по связям с общественностью калининградского международного аэропорта Храброво Наталья Грицун.

"С 7 августа 2020 года авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind Airlines) добавляет еще один рейс по направлению Казань - Калининград - Казань, который будет выполняться по пятницам", - рассказала она.

Представитель авиаузла уточнила, что полетная программа Nordwind из Калининграда в Казань запланирована с частотой три раза в неделю в рамках действия летнего расписания до 24 октября 2020 года. Рейсы выполняются на воздушных судах Boeing В-737 в компоновке 189 пассажирских кресел.

Из Калининграда в Казань можно улететь по пятницам (дважды в день) и по понедельникам. Из Казани в Калининград полеты выполняются по четвергам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщалось ранее, 16 июля авиакомпания Nordwind приступила к выполнению прямых рейсов из Калининграда в Казань и Челябинск. На церемонии встречи первого рейса коммерческий директор компании Nordwind Антон Маттис отметил, что в стратегических планах авиакомпании - развитие этих рейсов как круглогодичных, добавив, что с Челябинской областью уже достигнута договоренность о субсидировании рейса в Калининград зимой и осенью, и компания рассчитывает на аналогичные шаги со стороны властей Татарстана.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Сыктывкаром, Пермью, Сочи, Псковом, Петрозаводском, Воронежем, Мурманском, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Гомелем, Ташкентом, Варшавой, Антальей, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 2,3 млн пассажиров.