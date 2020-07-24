Зарубежные инвесторы на Хайнане открыли в июне 50 новых предприятий

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июля. /ТАСС/. Иностранные инвесторы в прошлом месяце открыли в южной китайской провинции Хайнань 50 новых представительств компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации провинции.

По официальным данным, всего с января по июнь на Хайнане появилось 203 новых зарубежных предприятия, что на 24,54% больше показателя аналогичного периода 2019 года. Значительное увеличение количества компаний с иностранным капиталом в минувшем месяце произошло после публикации правительством КНР 1 июня "Генеральной программы о создании свободного порта на Хайнане", направленной на либерализацию экономики и всестороннее содействие бизнес-среде острова.

Сейчас здесь ведут деловую деятельность предприятия из 30 стран и регионов мира, которые входят в список 500 крупнейших мультинациональных компаний. Среди них представительства австралийско-британского горнодобывающего концерна Rio Tinto, крупнейшей энергогенерирующей компании Франции Electricite de France и таиландского конгломерата Charoen Pokphand Group.

Объем фактически использованных иностранных инвестиций на Хайнане за январь - июнь 2020 года составил $319 млн, что на 98,69% больше в годовом исчислении. По данным местного правительства, увеличение зарубежных капиталовложений связано с инновационной рекламной и консультационной деятельностью, осуществляемой через онлайн-платформы и глобальную горячую линию по вопросам инвестиционных услуг, которая была открыта в апреле Управлением международного экономического развития Хайнаня.

"На горячую линию поступило более 3 000 звонков из 20 стран и регионов, потенциальные зарубежные инвесторы ищут информацию о ведении бизнеса в таких областях, как финансы, высокие технологии, здравоохранение, торговля энергоносителями, судоходство, трансграничная электронная коммерция и многих других сферах", - цитирует газета представителя управления. По его словам, 16 иностранных инвесторов, получивших консультации по телефону, уже зарегистрировали свой бизнес на Хайнане.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система и либерализована финансовая сфера экономики. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.