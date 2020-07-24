CNBC: слушания в Конгрессе с участием глав Amazon, Apple, Facebook и Google откладываются

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Заседание юридического комитета нижней палаты Конгресса США, на котором планировалось выслушать показания глав американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google в рамках антимонопольного расследования, не состоится 27 июля и будет отложено. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, заседание юридического комитета Палаты переносится на более поздний срок из-за совпадения по времени с церемонией памяти конгрессмена Джона Льюиса, умершего в 17 июля в возрасте 80 лет. Церемония пройдет в 14:00 (21:00 мск) в предстоящий понедельник.

Льюис был одним из организаторов знаменитого марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. В Конгресс демократ впервые прошел в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность, представляя один из округов города Атланты (штат Джорджия). Законодатель являлся одним из ярых критиков президента США Дональда Трампа.

13 июня портал Axios сообщил, что главам четырех перечисленных компаний были направлены запросы на дачу показаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Как отмечалось, в случае отказа от дачи показаний, комитет мог направить руководителям корпораций официальный запрос через суд.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.