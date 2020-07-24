Курские власти перенаправят 341,5 млн рублей на соцнужды и нацпроекты из-за пандемии

КУРСК, 24 июля. /ТАСС/. Курские власти перераспределят более 340 млн руб. из бюджета региона на нацпроекты и социально значимые направления в целях оптимизации расходов из-за действовавших ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщил в пятницу на своей странице в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт. Сэкономить планируется за счет отказа от культурных мероприятий, ярмарок, деловых семинаров.

В декабре 2019 года депутаты Курской областной думы утвердили бюджет области с доходами в 2020 году на уровне 63,2 млрд рублей, расходами в размере 63,9 млрд рублей, дефицит региональной казны планировался на сумму в 730 млн рублей. В мае 2020 года губернатор региона отмечал, что из-за пандемии потери бюджета ожидаются на уровне 10 млрд рублей.

"Сейчас мы работаем над перераспределением 341,5 млн руб. на социально значимые направления и реализацию нацпроектов. Сэкономим на культурных мероприятиях, ярмарках, деловых семинарах, а также на мероприятиях по развитию международных и межрегиональных связей", - написал Старовойт.

Как отметил губернатор региона, из-за ограничений в связи с пандемией, в частности отмены массовых мероприятий, закрытия магазинов и кафе бюджет области также недополучит и налоговые поступления. Для экономии, по словам Старовойта, в 2020 году областные власти продолжат работу над улучшением организации и эффективности процедур по госконтрактам. За счет подобной работы в первом полугодии 2020 года регион уже сэкономил 250 млн руб.