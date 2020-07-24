ЦБ подготовил новые послабления для поддержки восстановления экономики

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России утвердил ряд новых послаблений в банковском секторе для поддержки скорейшего восстановления экономики страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В частности, ЦБ РФ принял решение об ускоренном внедрении новой методики оценки кредитного риска по ипотеке, которое позволит высвободить около 300 млрд рублей капитала банков на расширение ипотечного кредитования.

Регулятор также простимулирует инвестиционные программы крупнейших компаний. Для этого ЦБ создает более благоприятные условия для приобретения бессрочных облигаций. Как уточнили в регуляторе, это временная мера для повышения инвестиционной активности в восстановительный период и следующие несколько лет. Так, коэффициент риска по вложениям в субординированные обязательства нефинансовых организаций (включая бессрочные облигации) будет снижен с 150 до 100%.

Также регулятор намерен стимулировать банки к урегулированию проблемных кредитов системообразующих организаций через получение от компаний отступного или залога в виде акций этих компаний. "По сути, это обмен долга на капитал. Это тоже временная льгота, на два года, чтобы стимулировать такого рода урегулирования. Многим заемщикам сейчас тяжело, падение было глубоким, и, чтобы снизить давление этих проблем на реальный и финансовый секторы, мы временно принимаем эту меру, до середины 2022 года. Коэффициент риска по вложениям в акции системообразующих компаний, полученные по таким договоренностям об отступном или залоге, будет также снижен с 150 до 100%", - уточнили в ЦБ.

С этой же целью регулятор принял решение отодвинуть на один год повышение риска по вложению банков в капитал нефинансовых организаций. Предполагается, что это простимулирует банки поддерживать реальный сектор и даст кредитным организациям больше времени, чтобы снизить в будущем долю не приносящих процентный доход акций.

Также регулятор перенес повышение коэффициента риска для дефолтной задолженности на один год по отношению к первоначальному графику, чтобы смягчить период проявления просроченной задолженности, который будет неизбежен, и реализации кредитного риска из-за пандемии.

Кроме того, ЦБ РФ продлил до конца 2021 года применение пониженного коэффициента 70% по кредитам медицинским и фармпроизводителям. Такое решение было принято, чтобы поддержать развитие "этого критически значимого сейчас сегмента, в том числе производство вакцин от коронавируса".