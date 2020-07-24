СМИ: Huawei не получала предупреждений от властей США до расследования в ее отношении

ТАСС, 24 июля. Компания Huawei не получала предупреждений от властей США до начала расследования в ее отношении в 2016 году. Об этом в интервью телеканалу CGTN, вышедшем в пятницу, заявил директор Huawei по юридическим вопросам и контролю за соблюдением законодательства Сун Люпин.

"Нет, никогда. Каждые два года мы приглашали американских аудиторов для проверки соблюдения требований к торговой деятельности. И все предоставленные нами документы проходили утверждение в Министерстве торговли США", - ответил Сун Люпин на вопрос интервьюера о том, сталкивалась ли компания до 2016 года с жалобами или предупреждениями со стороны американских властей относительно деловой деятельности Huawei на территории США.

Министерство торговли США с 2016 года начало расследование в отношении Huawei. В отношении компании, ее дочерних структур, а также ее финансового директора Мэн Ваньчжоу выдвинуты обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана. Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка и с тех пор проживает под наблюдением правоохранительных органов в ванкуверском доме мужа. Слушания об ее экстрадиции в США, как ожидается, завершатся в начале 2021 года.