В ФАС заяивли, что оптовые цены бензина и дизеля стабильны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, динамика направлена в сторону их снижения, сообщил журналистам начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

"Цены на моторные топлива в оптовом сегменте стабилизировались и на протяжении нескольких недель показывают динамику к снижению. В розничном сегменте изменение цен (бензин +1,8%, дизельное топливо +1,4% - прим. ТАСС) не превышает уровня инфляции (3% - прим. ТАСС)", - отметил он.

Ханян также прокомментировал письмо главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, которое, по данным газеты РБК, было направлено в ФАС с предложением принять срочные меры по стабилизации рынка.

"Письмо РТС поступило в ФАС России. Информация, содержащаяся в нем, давно обсуждалась между ФАС и Минэнерго, и не содержит принципиально новых позиций. Решения о повышении минимальных объемов были приняты задолго до поступления письма, как и совместное обращение ФАС и Минэнерго о рассмотрении вопроса отмены импорта направлено в правительство до его получения. Таким образом, письмо не содержит каких-либо новых предложений", - пояснил он.

Ханян напомнил, что в конце прошлой недели ФАС и Минэнерго договорились об увеличении минимальных объемов продаж на бирж, из-за чего цены снизились.

"В биржевом сегменте объемы предложений на бензин составляют около 19% и около 10% на дизельное топливо, что значительно выше нормативов продаж, установленных совместным приказом", - сказал он.

По его словам, оптовые цены с учетом логистических особенностей по доставке моторного топлива до нефтебаз оказывают влияние на стоимость в мелкооптовом сегменте с временным лагом около 2-3 недель, при этом правтельство приняло меры по стабилизации рынка сравнительно недавно.