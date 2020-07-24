Совет директоров "Норникеля" обсудит ликвидацию последствий разлива топлива на ТЭЦ-3

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Норникеля" 28 июля обсудит ликвидацию последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, говорится в сообщении компании.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 июля 2020 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: статус ликвидации последствий инцидента на ТЭЦ-3 в Норильске", - отмечается в сообщении.

Об аварии

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд руб. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.