Российский рынок акций 24 июля скорректировался после семи сессией роста

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги в пятницу разнонаправленной динамикой после семи сессий роста. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,4% - до 2863,12 пункта, а индекс РТС снизился на 0,45% - до 1255,98 пункта.

Несмотря на смену настроений на мировых площадках, отечественный рынок продемонстрировал устойчивость, отмечают эксперты.

Cентябрьские фьючерсы на Brent дешевеют на 0,95% - до $42,9 за баррель, WTI теряет 0,8% и торгуется на уровне $40,75 за баррель.

Российская валюта снижалась к доллару и евро. Так, курс доллара подрос до 71,86 руб. (+0,5%), евро - до 83,61 руб. (+0,9%).

"К завершению недели российскому рынку акций удалось удержаться вблизи уровня 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, в завершающий торговый день прослеживалось усиление осторожности инвесторов. Очередные обмены "любезностями" между Пекином и Вашингтоном и повторное наступление коронавируса в ряде стран снизили локальную эйфорию. Кроме того, перешли к ухудшению настроения на рынке нефти - мировой спрос под угрозой второй волны пандемии, а предложение со стороны крупнейших экспортеров с августа увеличится", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

По итогам дневной торговой сессии в "зеленой" зоне закрылись акции "Интер РАО" (+4,4%), "Аэрофлота" (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,3%), а также золотодобытчиков "Полюс" (+4,3%) и Petropavlovsk (+5,6%).

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин отмечает, что динамика товарных бирж пока слабо реагирует на снижение цен ряда крупнейших фондовых рынков и ухудшение информационного фона. В этой ситуации российский рынок, несмотря на некоторое повышение рисков для "быков" в середине недели в итоге сохранил потенциал возможного роста на следующей неделе.

Прогнозы экспертов

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в понедельник, 27 июля, сформируется в пределах 2790-2860 пунктов, курс доллара - в диапазоне 71-72,3 руб.

Осин из "Фридом Финанс" прогнозирует, что диапазон закрытия будет находиться в пределах 2825-2880 пунктов, курс доллара - на уровне 71,3-72,3 руб., евро - 82,45-84,55 руб.