Минэнерго и Хабаровский край договорились об актуализации программы газификации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина обсудил с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым состояние и перспективы развития энергетики региона. В частности, была достигнута договоренность об актуализации программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года и приняты решения по госпрограмме модернизации тепловых мощностей на Дальнем Востоке, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"В ходе встречи речь шла о повышения темпов газификации региона. Была достигнута договоренность об актуализации Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на период до 2025 года. Кроме того, были приняты решения по реализации программы модернизации и строительства тепловой генерации в отношении объектов Дальневосточной генерирующей компании", - сообщает министерство.

Также Новак и Дегтярев остановились на вопросах подготовки субъектов электроэнергетики края к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов, надежного обеспечения потребителей, в том числе населения, электроэнергией, теплом и газом.

Минэнерго отмечает, что в рамках общероссийской программы модернизации тепловых энергомощностей планируется строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске. Она предназначена для замены Хабаровской ТЭЦ-1 (1954 года) и будет расположена на ее площадке, в центре электрических и тепловых нагрузок столицы Хабаровского края. Ее электрическая мощность составит 328 МВт, тепловая - 1374 Гкал/ч. Станция будет работать на природном газе, пуск намечен на 2025 год.

Также Минэнерго напоминает, что в этом году планируется ввод в эксплуатацию новой электростанции в городе Советская Гавань Хабаровского края, электрическая мощность которой составит 126 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч.

"Муниципальные потребители города в этом году будут переключены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ", - отмечает Минэнерго.