Индексы в Нью-Йорке понизились на фоне обострения отношений между США и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в пятницу понизились на фоне усиления напряженности между США и КНР.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones упал на 182,99 пункта (-0,69%), до отметки 26 469,34. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 20,04 пункта (-0,62%), до отметки 3 215,62. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 98,24 пункта (-0,94%), до 10 363,18.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,19% и оказалась на уровне $41,21 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,4%, до 1 897,50 доллара за тройскую унцию, превысив уровень августа 2011 года.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги сессии, у инвесторов сохраняется озабоченность по поводу последствий роста числа случаев заражения коронавирусом в ряде штатов. "Это происходит на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином, что грозит омрачить перспективы торговли между странами, обладающими самыми мощными экономиками", - указала газета в связи с решением американских властей закрыть китайское консульство в Хьюстоне и решением Пекина закрыть американское консульство в Чэнду.

Со своей стороны руководитель департамента инвестиций компании Brewin Dolphin Джанет Муи отметила , что "сброс активов не вызывает удивления, поскольку на настроения инвесторов влияет рост напряженности на мировой арене".