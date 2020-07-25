В "Единой Россия" настаивают на сохранении моратория на пени за неоплату ЖКУ до конца года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" настаивает на сохранении моратория на пени за неоплаченные услуги ЖКХ и считает неуместным заявление депутата Госдумы Павла Завального, предложившего вернуть такие штрафные санкции с сентября.

"Заявление Павла Завального о необходимости вернуть штрафы за неуплату услуг ЖКХ является его личным мнением, но никак не позицией партии", - сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого цитирует в субботу пресс-служба единороссов.

Он напомнил, что именно "Единая Россия" предложила отменить начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг. "Мы понимали, что многие люди потеряли часть доходов, а в период самоизоляции счета за ЖКУ выросли, и это стало дополнительной нагрузкой. Поэтому запрет на начисление пени стал одной из первых и очевидных мер поддержки граждан во время пандемии", - пояснил Турчак.

По словам секретаря генсовета, идеи вернуть штрафы неуместны в условиях сохраняющейся непростой финансовой ситуации, "Единая Россия" настаивает на том, чтобы запрет начислять пени сохранился как минимум до конца года.

Как напоминает пресс-служба партии, с инициативой ввести временный мораторий (до 1 января 2021 года) на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов - Турчак выступил в начале апреля на заседании Совета Федерации. Правительство это предложение поддержало.

Ранее Завальный, возглавляющий думский комитет по энергетике, предложил ограничить срок действия правительственного постановления по введению моратория на пени и штрафы за неоплату коммунальных и энергетических ресурсов сентябрем 2020 года. Согласно его заявлению, опубликованному на сайте комитета, это необходимо, чтобы "в преддверии наступления очередного отопительного сезона поднять снизившуюся дисциплину платежей за энергоресурсы и дать энергетикам больше средств на подготовку к зиме".