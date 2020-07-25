СМИ: представители Китая и США в августе планируют обсудить будущее торговой сделки

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в августе планируют обсудить промежуточные результаты реализации соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки, а также дальнейшие шаги. Об этом сообщила в субботу газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, переговоры намечены в соответствии с договоренностями о регулярных консультациях на высоком уровне, которые должны проводиться раз в полгода. "Эта встреча станет переломным моментом", - подчеркнул источник.

Он уточнил, что стороны "оценят прогресс", который был достигнут с момента подписания документа, а также отметил, что на текущий момент вопросы взаимного товарооборота на фоне эскалации напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона "воспринимаются с меньшим воодушевлением".

Как заявил в четверг президент США Дональд Трамп, значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. В то же время он признал, что Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции "в рекордных объемах".

Согласно официальной статистике, товарооборот КНР и Соединенных Штатов с января по июнь включительно сократился в годовом исчислении на 9,7%, составив $233,98 млрд. Китайский экспорт в США упал на 11,1%, до $177,55 млрд, импорт американской продукции уменьшился на 4,8%, до $56,43 млрд. Положительное сальдо Китая за шесть месяцев составило $121,12 млрд, сократившись примерно на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. КНР согласилась увеличить закупку американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.