Хабаровские власти обсудят пересмотр тарифов на электричество и тепло с вводом новой ТЭЦ

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Энергетическая комиссия Хабаровского края проанализирует тарифы на электроэнергию и тепло для населения и рассмотрит возможность снизить их с учетом ввода новой ТЭЦ в городе Советская Гавань. Об сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в субботу в ходе прямого эфира в Instagram.

В пятницу Минэнерго РФ сообщило, что общая готовность ТЭЦ в Советской Гавани, которую строит "Русгидро", составляет более 90%. Ввод энергообъекта в эксплуатацию запланирован в сентябре - октябре этого года.

"В Советской Гавани мы сегодня - завтра будем. Здесь рядом посмотрим новую ТЭЦ, которая построена и будет вводиться в эксплуатацию. Проведем полный анализ в региональной энергетической комиссии тарифа. Потому что с вводом новых мощностей, современной ТЭЦ люди рассчитывают, конечно, что тариф будет снижен. Мы посмотрим пристально, посчитаем", - сказал Дегтярев.

Электрическая мощность новой ТЭЦ в городе Советская Гавань составит 126 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч. По данным Минэнерго РФ, муниципальные потребители города в этом году будут переключены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ.

Кроме того, в рамках общероссийской программы модернизации тепловых энергомощностей планируется строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске. Она предназначена для замены Хабаровской ТЭЦ-1 (1954 года) и будет расположена на ее площадке, в центре электрических и тепловых нагрузок столицы Хабаровского края. Станция будет работать на природном газе, пуск намечен на 2025 год.

Ранее в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина обсудил с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым состояние и перспективы развития энергетики региона. В частности, была достигнута договоренность об актуализации программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года и приняты решения по госпрограмме модернизации тепловых мощностей на Дальнем Востоке.