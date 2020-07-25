На базе литейного завода "Петрозаводскмаш" в Карелии создадут центр компетенций

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июля. /ТАСС/. Центр компетенций чугунного литейного производства откроют на базе литейного завода "Петрозаводскмаш" в Карелии. Это единственное в России предприятие по производству чугунных отливок весом более 100 тонн, сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте" глава региона Артур Парфенчиков.

"Предприятие станет центром компетенций чугунного литейного производства - это значит, что благодаря новым знаниям и самым современным технологиям на заводе будут выпускать продукцию мирового уровня. Для воплощения в жизнь такого масштабного проекта проводится модернизация предприятия с привлечением около 900 миллионов рублей инвестиций", - говорится в сообщении.

Парфенчиков также отметил, что создание центра позволит внедрить на предприятии лучшие производственные практики, а также создать новые рабочие места, что положительно скажется на налоговых поступлениях в бюджет. Сейчас на заводе работают 600 человек, но требуются еще 200 специалистов.

В ноябре 2019 года ООО "Холдинг Транскомпонент" приобрел 75% акций литейного завода "Петрозаводскмаш" у АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома). Сейчас новый собственник обновляет оборудование, вложив в это около 900 млн рублей, а также прорабатывает возможность производства литых компонентов ветроэнергетический установок.

Модернизация литейного завода "Петрозаводскмаш" проводится во исполнение поручений Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Предприятие производит продукцию для целлюлозно-бумажной отрасли, машиностроения, металлургии и атомной промышленности. Мощности завода позволяют получать до 60 тыс. тонн литья в год.