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В России работают около 50 тыс. социальных предприятий

Понятие социального предпринимательства официально ввели 26 июля 2019 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Понятие социального предпринимательства было официально введено в России ровно год назад, 26 июля, теперь в стране насчитывается около 50 тыс. таких предприятий. Об этом сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

"Сегодня у нас порядка 50 тыс. компаний, которые занимаются социальным предпринимательством. Этот бизнес не гонится за максимальной прибылью, он работает для людей, для тех, кому нужна помощь и поддержка: пенсионеров, инвалидов и так далее. Предлагает товары и услуги по минимальным ценам. В условиях ограничений из-за пандемии коронавируса для многих это было спасением", - сказал агентству Катырин.

26 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепивший в России понятие социального предпринимательства. Этот вид деятельности совмещает в себе задачи бизнеса и благотворительности. Особый статус обеспечивает предпринимателям, реализующим важную социальную миссию, приоритетную поддержку со стороны государства. Это предусмотрено национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, уже могут претендовать на любые финансовые продукты Корпорации МСП. Развитием социального предпринимательства также занимаются фонды и крупный бизнес. Так, фонд "Навстречу переменам" выдает гранты для проектов в сфере детства, а фонд "Наше будущее" - беспроцентные займы социальному бизнесу. Специальные государственные программы поддержки соцпредпринимателей работают в моногородах. Сейчас в регионах продолжается формирование реестров социальных предпринимателей, благодаря которым власти смогут предложить социальному бизнесу точечные меры поддержки.

Теги
РоссияКатырин, Сергей Николаевич
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