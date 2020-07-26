Власти Кабардино-Балкарии намерены развивать отгонное животноводство

НАЛЬЧИК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют развивать отгонные пастбища для более эффективного их использования. Вопросы развития животноводства и роль отгонных пастбищ глава региона Казбек Коков обсудил с членами правительства и фермерами, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы и правительства региона.

"Правительству КБР дано поручение провести полноценный анализ отгонных пастбищ, составить программу по их более эффективному использованию и содержанию. В числе приоритетных направлений агропромышленного комплекса также отмечены производство высококачественной, экологически чистой и полезной продукции, которая будет нести пользу потребителю, доступность экопродукции", - говорится в сообщении.

Отдельно в рамках совещания рассмотрены вопросы, связанные с пребыванием скота на пастбищах, породами для разведения, возможными объемами производства, хранения, переработки, реализации продукции, применением современных технологий в животноводстве.

Одним из значительных ресурсов глава региона назвал использование имеющегося потенциала горных отгонных пастбищ. "Ценность горных пастбищ КБР очень высока, но, к сожалению, по ряду объективных и субъективных причин мы не использовали их в полном объеме. Мы должны полноценно содержать пастбищные угодья, направить этот ресурс во благо каждого жителя Кабардино-Балкарии", - цитирует Кокова его пресс-служба.

Глава КБР добавил, что для реализации обозначенной цели необходимо принять меры по организации максимально комфортной работы фермеров. Это обустройство дорог, проведение линий электропередач, водоснабжение. Необходимо также развивать интенсивное животноводство, повышать его продуктивность, использовать научные подходы, стимулировать и ориентировать на это сельхозпроизводителей.

По данным регионального Минсельхоза первое полугодие 2020 года динамика сельскохозяйственного производства составила 104,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Произведено 48,2 тыс. тонн мяса и птицы (101,7%), 227,7 тыс. тонн молока (104,8%). По состоянию на 1 июля поголовье крупного рогатого скота насчитывало 271,2 тыс. голов. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 5 415 голов, мелкого рогатого скота - на 19 298 голов, лошадей - на 488 голов.