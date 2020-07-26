Четыре коммерческих банка в Белоруссии сообщили о технических проблемах в работе

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Несколько коммерческих банков в Белоруссии (БелВЭБ, Идея банк, Технобанк и РРБ-Банк) сообщили о технических сбоях в работе, в результате чего в воскресенье не работают банкоматы, банковские карточки, недоступны мобильные приложения.

Так, в частности, крупный коммерческий банк БелВЭБ (основной акционер которого является российский Внешэкономбанк) на своем сайте информирует, что по техническим причинам "наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания, также работа контакт-центра временно приостановлена". Кроме того, перебои в работе возникли и у Идея Банка, который также сообщил, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания.

"Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем", - сообщается на сайте банка.

О проблемах с операциями по карточкам также сообщает Технобанк. "В связи с проведением внеплановых технических работ на процессинговом центре операции по карточкам банка временно не осуществляются", - сказано в сообщении банка. РРБ-Банк со своей стороны проинформировал клиентов своих платежных карточек, что в воскресенье возможны "кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек".

В РРБ-Банк сообщили, что проблемы связаны с тем, что перебои возникли в работе процессингового центра банка БелВЭБ, в котором обслуживаются РРБ-Банк, Технобанк и Идея Банк.