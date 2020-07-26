Республиканцы 27 июля представят план мер стимулирования американской экономики на $1 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Сенаторы-республиканцы намерены представить 27 июля свой проект нового пакета мер стимулирования американской экономики примерно на $1 трлн. Об этом сообщил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

Как он отметил, взгляды администрации и республиканцев в Сенате по этой инициативе "в полной мере совпадают". По словам Мнучина, "прорабатываются только технические вопросы". "Законопроект будет представлен в понедельник. Мы готовы работать над этим быстро", - сообщил глава Минфина США.

Мнучин констатировал, что предстоит еще решить с законодателями из числа демократов спорные вопросы, касающиеся этого пакета мер. По словам главы Минфина США, из-за позиции демократов в инициативу, вероятно, не войдет предложение о сокращении налога на заработную плату. В числе предполагаемых мер он назвал, в частности, прямые выплаты американцам.

Срок реализации очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце июля, и законодатели обсуждают с Белым домом новые предложения по смягчению экономических последствий пандемии. Администрация США ранее требовала от законодателей принять инициативу до 31 июля.

Как сообщал ранее портал Axios, в инициативе, о которой идет речь, большое значение придается образовательной сфере, предлагается повысить объем денежных средств, выделяемых учебным заведениям, чтобы помочь им возобновить работу к осени. Вводятся пределы ответственности гостиниц, больниц, учебных заведений в вопросе соблюдения медицинских рекомендаций. Республиканцы также предлагают повысить финансирование проведения обследований американцев на выявление нового коронавируса и разработок вакцины. Законопроект предполагает налоговые льготы для предприятий, разрабатывающих вакцину.

О прежних пакетах помощи

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Республиканцы в верхней палате заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у этой инициативы нет шансов, однако позднее заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики.

Глава администрации США подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Последний пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.