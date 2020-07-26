Премьер Белоруссии заявил, что правительство контролируют ситуацию на ценовом рынке

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Белорусское правительство контролирует ситуацию на ценовом рынке, власти не используют "печатный станок" для решения социальных проблем. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1" 26 июля.

"Ситуация с ценами у нас абсолютно спокойная. Мы находимся в прогнозных параметрах, даже идем ниже прогноза. Задача, которая была поставлена перед правительством и Нацбанком, - годовой рост потребительских цен не должен превышать 5%. С начала года мы имеем индекс роста потребительских цен 103,2%, причем по контролируемым ценам он еще ниже", - сказал Головченко. Он признал, что в республике все же был сложный период, когда из-за разрыва цепочек поставщиков начали возникать инфляционные процессы, начали подниматься цены. "Вы помните, ажиотажный спрос возникал на имбирь, лимоны, гречку. Поэтому пришлось срочно гасить эту ситуацию и регулятивными, и экономическими методами", - сказал премьер-министр. По его словам, сегодня удалось навести порядок на ценовом рынке. "Мясная продукция подешевела практически на 10%, молочная продукция, хлебобулочные изделия и так далее. Сейчас небольшой рост по плодоовощной продукции - цитрусовые, яблоки, которых был неурожай в прошлом году, - сказал Головченко. - Это абсолютно сезонное явление, соберем наш урожай, тут же цены эти упадут. Поэтому я с уверенностью говорю, что правительство ситуацию на ценовом рынке контролирует".

Головченко также успокоил белорусов, отметив, что появившаяся информация о том, что ситуация в экономике сложная и правительство включило печатный станок, не соответствует действительности. "Я бы хотел воспользоваться ситуацией и обратиться к широким экономическим кругам, которые очень активно комментируют действия правительства, нагнетают напряженность, что все плохо, что правительство сейчас включит печатный станок, начнет сейчас всем наращивать зарплаты, будет эмиссия, будет опять курс доллара расти, - отметил Головченко. - У нас хватает денег в бюджете для того, чтобы выполнять все свои социальные обязательства и программы развития".