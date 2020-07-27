СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 г. составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.

Ведомство отмечает, что низкое исполнение в основном связано с пересмотром нацпрограммы "Цифровая экономика", новая редакция которой была утверждена спустя полгода после начала финансового года. В результате кассовое исполнение расходов по нацпрограмме составило только 73,3% (73,8 млрд руб.), а из запланированных 64 результатов достигнуто всего 36. Кроме того, неудовлетворительные результаты наблюдались и по госпрограмме "Информационное общество", где из 74 целевых показателей в 2019 году не достигнуты 12. Ее кассовое исполнение составило 91% (218,4 млрд руб. из 240 млрд руб.).

Что касается доходов, администрируемых Минкомсвязью, то в 2019 году они составили 439,7 млн рублей, или 96,6% от прогнозных значений. Наибольший размер в структуре доходов (87,5%) приходится на денежные взыскания (штрафы, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами на поставку товаров, работ и услуг, указывают в Счетной палате.

Также в 2019 году Минкомсвязи из резервного фонда правительства были выделены средства в сумме 463,7 млн руб. В том числе они были направлены на поддержку инфраструктуры системы паспорта болельщика (Fan ID) в преддверии чемпионата Европы по футболу 2020 г. (132,7 млн руб.), на предоставление трансферта бюджету Забайкальского края в целях обеспечения готовности региона к цифровому телевидению (76,4 млн руб.), а также на выполнение работ по развитию портала госуслуг (161,4 млн руб). Кассовое исполнение этих мероприятий составило 100%.

Вместе с тем, отмечают в Счетной палате, всего на 1,2% (1,1 млн руб. из запланированных на 2019 г. 93,1 млн руб.) было исполнено допфинансирование из резервного фонда мероприятий, направленных на снижение стоимости доступа к интернету в Чукотском автономном округе. В частности, поясняют в ведомстве, это было связано с неготовностью большинства операторов связи участвовать в мероприятии, софинансируемом за счет субсидии, а также введению операторами связи тарифных планов со сниженной стоимостью.

Показатели подведомственных учреждений

В ходе проверки Счетная палата также обратила внимание на значительный рост дебиторской задолженности по расходам Минкомсвязи и подведомственной ей Россвязи.

Так, у министерства она выросла за год более чем в 3,6 раза и составила 13,5 млрд руб. "Причина - значительный рост авансирования по госконтрактам, а также увеличение остатков субсидий, которые ведомство предоставило в 2019 году бюджетным учреждениям и иным юридическим лицам. Например, ФГБУ НИИ "Восход" не вернуло в бюджет неиспользованную в связи с невыполнением госзадания субсидию в объеме 390 млн руб.", - уточнили в Счетной палате.

Еще больше нарастила дебиторскую задолженность по расходам Россвязь - более чем в 8,9 раза, до 13,5 млрд руб.

Другое подведомственное учреждение Минкомсвязи - Роспечать - нарушила правила проведения госзакупок. "Например, без торгов заключила 9 контрактов на организацию и проведение книжных фестивалей общей стоимостью свыше 133 млн руб. При этом в качестве обоснования ведомство ссылается на пункт федерального закона № 44-ФЗ, допускающий проведение закупок у единственного поставщика при необходимости оказания медицинской помощи либо для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации", - объясняют в Счетной палате.

В части Роскомнадзора были выявлены недостатки при предоставлении субсидий подведомственным предприятиям, добавили в Счетной палате.

Кроме того, недостатки в работе Минкомсвязи нашли во взаимодействии ведомства с Росимуществом при исполнении полномочий собственника имущества ФГУП "Почта России", что повлекло недопоступление в федеральный бюджет доходов в виде части прибыли компании в 2019 году в сумме 1,3 млрд руб.