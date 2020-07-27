"Русал" сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 июля. /ТАСС/. Глобальный спрос на алюминий на фоне пандемии коронавируса в мире упал на 6,6%. Об этом говорится в отчете компании "Русал", распространенном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже.

"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.

В частности, без учета Китая спрос упал на 15,4% - до 12,3 млн тонн. В КНР же данный показатель практически не изменился и составил 18 млн тонн.

Производство алюминия с января по июнь в мире увеличилось на 1,8% - до 32,1 млн тонн. Таким образом, на глобальном рынке образовался профицит этого металла в объеме 1,8 млн тонн, отмечают авторы доклада.

"Русал" снизил производство алюминия

"Производство алюминия во втором квартале 2020 года составило 927 тыс. тонн (снижение на 1,4% в квартальном исчислении). При этом на сибирские заводы пришлось 93% от общего объема выпуска", - отмечается в отчете.

В то же время объем продаж металла за отчетный период увеличился на 6,8% по сравнению с предыдущим кварталом - до 976 тыс. тонн.

Средняя цена реализации алюминия составила $1654 за тонну, понизившись на 11,3% в квартальном исчислении.

Объем и география продаж

Объем продаж металла во втором квартале увеличился на 6,8% по сравнению с предыдущим кварталом - до 976 тыс. тонн. За полгода этот показатель составил 1,89 млн тонн, понизившись на 4,4% по сравнению с шестью месяцами 2019 года.

С географической точки зрения наибольший объем реализации пришелся на Европу (доля 46%). В России и СНГ с апреля по июнь было реализовано 20% от общего объема продаж, в Азии отмечен рост с 15% до 27%, показатель Америки - 6%.

Другие показатели

Объем производства глинозема во втором квартале составил 2,009 млн тонн, практически не изменившись по сравнению с январем - мартом. Добыча бокситов возросла на 8,8% - до 3,892 млн тонн, нефелиновой руды - увеличилась на 9% (до 1,181 млн тонн), отмечается в отчете.

"Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. На его предприятиях работают около 64 000 человек.

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