Разработка стратегии развития Пермского края начнется в 2021 году

ПЕРМЬ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края приступят к разработке стратегии социально-экономического развития региона в 2021 году, документ определит приоритеты, цели и задачи государственного управления на долгосрочный период. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации губернатора и правительства Прикамья.

"В рамках разработки стратегии будет проведена оценка достигнутых целей социально-экономического развития Пермского края, а также будут определены приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Пермского края. Разработка стратегии Пермского края планируется в 2021 году", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Ранее врио главы Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал создание в Перми на базе Научно-образовательного центра (НОЦ) Центра управления будущим, который займется формированием стратегии развития региона. Предполагается, что стратегический документ будет регламентировать, какие отрасли экономики края надо развивать и поддерживать, как должно быть устроено пространственное развитие городов и поселков региона на десять лет вперед.

13 июля президент России Владимир Путин на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам решил продлить цели развития до 2030 года, поручил скорректировать нацпроекты в соответствии с новыми целями в трехмесячный срок и синхронизировать их с общенациональным антикризисным планом. А также привести его майский указ от 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития в соответствие с новым указом и актуализировать соответствующие нормативные акты. Как отметили в пресс-службе правительства Пермского края, стратегия развития региона до 2030 года будет также разработана с учетом "июльского указа" президента и национальных проектов, направленных на достижение целей развития РФ.