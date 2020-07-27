"Лукойл" заключил соглашение о приобретении 40% в проекте RSSD в Сенегале

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Компания "Лукойл" заключила соглашение с Cairn Energy PLC о приобретении 40-процентной доли в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Республике Сенегал, сумма сделки составляет $300 млн с оплатой денежными средствами. Об этом говорится в сообщении "Лукойла".

Компания отметила, что соглашение предусматривает возможную выплату бонуса Cairn Energy PLC в размере до $100 млн после начала добычи углеводородов. Сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, включая одобрение правительством Республики Сенегал.

Суммарная площадь блоков, входящих в проект, составляет 2212 кв. км. Блоки расположены на глубоководном шельфе Республики Сенегал в 80 км от берега. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN

По месторождению Sangomar в начале 2020 года принято окончательное инвестиционное решение и начаты работы по его обустройству. По оценкам "Лукойла", извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 млн баррелей н. э. Запуск месторождения планируется в 2023 г. с проектным уровнем добычи 5 млн тонн нефти в год. Проект RSSD реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператор проекта - компания Woodside с долей 35%. Другие партнеры - компания FAR (15%) и государственная компания Petrosen (10%).

"Приобретение доли в проекте с разведанной ресурсной базой на ранней стадии разработки полностью соответствует нашей стратегии и позволяет укрепить наше присутствие в Западной Африке. Участие в проекте с профессиональными международными партнерами позволит получить дополнительный опыт работы на морских месторождениях в регионе", - заявил президент "Лукойла" Вагит Алекперов, слова которого приводятся в сообщении.