Алиханов сообщил, что до конца лета загрузка отелей Калининградской области достигает 98%

ТАСС, 27 июля. Загрузка отелей Калининградской области до конца лета 2020 года достигает 98%. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты" сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Организация пакетных туров в регион - одна из причин оживления продаж в Калининградской области. До конца лета загрузка наших отелей уже составляет 97-98%, а это практически на уровне Чемпионата мира по футболу 2018 года", - сказал он.

По словам главы региона, спрос на туры в Калининградскую область вырос после завершения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. "В частности, представитель "TUI Россия" заявил, что спрос на поездки в эту часть страны настолько высок, что уже ощущается дефицит мест в отелях на некоторые даты. Калининградская область начала ставить рекорды по бронированию жилья и отелей", - прокомментировал губернатор.

Кроме того, для восстановления туристической отрасли в Калининградской области были предусмотрены субсидии на 100 млн рублей для перезапуска отелей и гостиниц, сказал Алиханов. Он отметил, что востребованными городами у туристов являются Калининград, Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск и Янтарный.