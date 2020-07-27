Акции "Полюса" на Мосбирже поднялись выше 16 тыс. рублей за штуку

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Акции золотодобытчика "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигли отметки в 16 тыс. 88 рублей за акцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:06 мск.

По состоянию на 10:16 мск, акции компании ускорили рост до 7,7% и в моменте достигали отметки 16 тыс. 447,5 рубля за бумагу. Таким образом, стоимость одной акции "Полюса" обновила исторический максимум.

Котировки российских золотодобытчиков растут вслед за дорожающим золотом. Стоимость драгметалла в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) росла на 1,86%, до $1 тыс. 932,8 за тройскую унцию).