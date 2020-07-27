{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Акции "Полюса" на Мосбирже поднялись выше 16 тыс. рублей за штуку

Стоимость одной акции "Полюса" обновила исторический максимум

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Акции золотодобытчика "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигли отметки в 16 тыс. 88 рублей за акцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:06 мск.

По состоянию на 10:16 мск, акции компании ускорили рост до 7,7% и в моменте достигали отметки 16 тыс. 447,5 рубля за бумагу. Таким образом, стоимость одной акции "Полюса" обновила исторический максимум.

Котировки российских золотодобытчиков растут вслед за дорожающим золотом. Стоимость драгметалла в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) росла на 1,86%, до $1 тыс. 932,8 за тройскую унцию).

Мишустин подписал постановление, облегчающее переквалификацию отдельных категорий граждан
Теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или ИП, которые ведут программы обучения и переквалификации
Читать полностью