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Банк России продал валюту на 5,8 млрд рублей

Продажу валюты осуществляют в рамках упреждающих мер по снижению волатильности

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 24 июля на сумму 5,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 23 июля, составлял 5,7 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 46 млрд рублей.

Как сообщал регулятор ранее, такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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