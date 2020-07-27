Строительство завода и склада Haier в Набережных Челнах завершится в 2021 году

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Строительство в Набережных Челнах (Татарстан) завода по производству smart-телевизоров и склада готовой продукции китайского производителя электроники и бытовой техники Haier завершится в 2021 году. Об этом в понедельник сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью города.

"Строительство нового завода по производству smart-телевизоров и склада готовой продукции компании Haier в Набережных Челнах Республики Татарстан завершится во II квартале следующего года. Общий объем инвестиций в проект составит почти 2,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнила директор по развитию бизнесов Haier в России Людмила Романова, завод и склад готовой продукции будут располагаться на территории индустриального парка компании, это будет одно здание площадью 64 тыс. кв. м. На первом этапе предприятие будет изготавливать 500 тыс. телевизоров в год. Их особенностью станет наличие платформы smartTV и "безрамочный" дизайн. После расширения производства мощность рассчитывают увеличить вдвое - до 1 млн в год.

"В камском индустриальном парке "Мастер" в Набережных Челнах уже располагается один завод по производству телевизоров Haier. К 2022 году суммарный объем обоих производств достигнет 1,5 млн штук в год", - говорится в сообщении.