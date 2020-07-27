Полмиллиона физлиц обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов в пандемию

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Всего в кризисный период с конца марта по середину июля 2020 года почти 500 тыс. клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией потребительских и ипотечных кредитов, а также задолженности по кредитным картам, говорится в сообщении Сбербанка.

"Всего в кризисный период с конца марта по середину июля 2020 года почти 500 тыс. клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией потребительских и ипотечных кредитов, а также задолженности по кредитным картам. Основная причина обращений - снижение дохода в связи с коронавирусом и связанными с ним ограничениями", - отмечается в сообщении.

По словам вице-президента Сбербанка, директора департамента по работе с проблемными активами Максима Дегтярева, общая сумма таких заявок составила около 460 млрд рублей.

"При этом самих заявок было почти 750 тыс., это означает, что у ряда клиентов имеется несколько кредитов одновременно, например ипотечный и потребительский. В эти цифры входит как собственная программа Сбербанка, так и госпрограмма кредитных каникул, которая также высоко востребована у наших клиентов, и уровень одобрения по ней составляет 92%", - отметил он.

Дегтярев напомнил, что клиентам, уже получившим кредитные каникулы по госпрограмме и у которых заканчиваются отведенные законом 90 дней для предоставления документов, важно поспешить и предоставить их в срок.

"Если обратившиеся за господдержкой заемщики этого не сделают, то банки будут вынуждены отменить льготный период, и у таких клиентов, к сожалению, возникнет просроченная задолженность. Если у клиента по каким-либо причинам нет таких документов, то Сбербанк может предложить ему перейти на собственную программу кредитных каникул", - добавил он.

С 3 апреля по 30 сентября 2020 года клиенты банков, чьи доходы снизились на 30% или более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году, могли получить отсрочку платежей по кредитам и займам, а подтверждающие документы предоставить кредитору в течение 90 дней. В июле этот срок истекает для тех, кто написал заявление на предоставление льготного периода в апреле.