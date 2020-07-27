Бывшие сотрудники "Ведомостей" запустят новое издание VTimes

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Бывшие сотрудники "Ведомостей", покинувшие должности после того, как у газеты сменилось руководство, осенью планируют запустить онлайн-издание VTimes. Об этом сообщается в понедельник в заявлении на сайте нового ресурса.

"Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью. Этот медиаресурс будет освещать уже известные вам по "Ведомостям" темы, но также и новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал и др. Основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр будет советником нового проекта", - говорится в заявлении журналистов.

Работать в VTimes будут бывшие заместители главного редактора "Ведомостей" Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, а также редакторы и корреспонденты, в частности, Елизавета Базанова, Екатерина Мереминская, Михаил Оверченко, Александра Чунова, Григорий Кравченко.

В июне все пять заместителей главного редактора газеты "Ведомости" объявили о своем увольнении из-за несогласия с назначением на этот пост Андрея Шмарова.

Ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить Шмарова главным редактором. Этому предшествовал внутриредакционный конфликт, творческий коллектив редакции требовал назначить главредом Анфису Воронину.