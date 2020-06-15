Андрей Шмаров станет главным редактором "Ведомостей"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова. Об этом сообщается в понедельник на сайте издания.

"Обе кандидатуры совет директоров рассматривал очень серьезно и с большим вниманием. За Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова - три. Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса", - приводятся на сайте слова владельца "Ведомостей" Ивана Еремина.

Анфису Воронину на пост главного редактора выдвинула редакция "Ведомостей".

Шмаров пока исполняет обязанности главного редактора. Решение о замещении позиции принимает совет директоров, он также обязан рассмотреть кандидата, предложенного редакцией. Воронина руководит редакцией партнерских проектов "Ведомости &". Из 90 штатных сотрудников редакции "Ведомостей" за Воронину проголосовало 66 человек, сообщает издание.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Еремин отметил, что высоко ценит профессиональные качества Шмарова и не собирается что-либо менять кардинально. При этом решение о замещении должности главреда остается за новым советом директоров, подчеркнул он.