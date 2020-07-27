Владимиров: урожай зерновых на Ставрополье вдвое превышает потребности края

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края завершили уборку зерновых, всего намолочено 5,2 млн т зерна. Объем урожая вдвое превышает собственные потребности края в зерне, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,4 млн т. Таким образом, урожай 2020 года меньше 2019 года на 38%. Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что 2020 год не имеет аналогов по сочетанию негативных природно-климатических факторов за 60-летнюю историю метеорологических наблюдений. В крае были засуха прошлой осенью, заморозки в апреле 2020 года и град в самом начале уборочной кампании.

"Только что принял рапорт краевого Минсельхоза о завершении уборки зерновых на Ставрополье. Намолочено 5,2 млн т с урожайностью 26,1 центнера с гектара. 83,3% в нашем каравае - высококачественная продовольственная пшеница", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, урожай в этом году дался нелегко, были крайне сложные погодно-климатические условия.

"Но результат есть - край с хлебом. Объем нашего урожая вдвое превышает собственные потребности края в зерне. Благодарю сельских тружеников за работу", - отметил глава региона.

Ранее в министерстве сельского хозяйства края сообщали, что во время уборочной кампании урожай предстоит убрать с площади 2 млн га, что на 200 тыс. га меньше, чем в 2019 году. В текущем году прогнозируется производство зерна на уровне 5,4-5,8 млн т. Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,4 млн т.