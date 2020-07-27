Работы на последнем этапе трассы "Таврида" могут завершить на год раньше

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Работы на восьмом, последнем, участке трассы "Таврида", проходящем по территории Севастополя, могут завершить в 2022-м, а не в 2023 году, как планируется сейчас, сообщили ТАСС в понедельник в аппарате вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, находящегося с рабочей поездкой на Крымском полуострове, со ссылкой на врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

"С компанией "ВАД" подписан контракт на первую очередь восьмого участка. В ближайшее время начнутся работы на трех мостовых переходах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, чтобы обеспечить безопасность. Марат Шакирзянович [Хуснуллин] ставит задачу, чтобы работы были завершены не в 2023 году, а в 2022 году", - приводятся слова Развожаева.

Отмечается, что в понедельник Хуснуллин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих также ознакомились со строительством предпоследнего, седьмого участка трассы "Таврида" в Севастополе.

"Готовность седьмого участка трассы - 95%. Основные строительные работы сделаны. Сейчас ведутся работы, связанные с эксплуатационными расходами: освещение, благоустройство, нанесение разметки. Я считаю, что строители сделали большую хорошую работу", - цитируют в аппарате Хуснуллина.

Также в понедельник в городе пройдет совещание по развитию дорожной инфраструктуры Крыма и Севастополя. "У нас есть прямое поручение президента посмотреть дополнительные объемы строительства дорог. Сегодня рассмотрим вопрос дополнительных объемов дорожного строительства в Республике Крым и Севастополе. Наша задача, чтобы транспортные магистрали Крыма были удобными, комфортными, максимально обеспечивали экономический рост", - приводятся слова Хуснуллина.

О трассе "Таврида"

Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два - в административных границах Севастополя. Общая готовность трассы составляет около 90%. Подрядчиком всех восьми этапов является АО "ВАД".

Строительство седьмого участка "Тавриды" началось в 2017 году. Планировалось, что это будет последний участок магистрали и одновременно подъезд к Севастополю. Однако при расширении федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя в этом году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы.

В конце июня правительство Севастополя и руководство АО "ВАД" заключили контракт на 8,9 млрд рублей на строительство скоростной федеральной трассы "Таврида", который предполагает окончание работ по первой очереди дороги к 1 декабря 2021 года. В рамках первой очереди предусмотрена реконструкция автомобильной дороги Севастополь - Инкерман, реконструкция транспортной развязки и путепроводов. На второй очереди предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки на свалку ТБО с путепроводом тоннельного типа и строительство транспортной развязки "Ялтинское кольцо". Ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы "Таврида" запланирован в 2023 году.